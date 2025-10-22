В Музее истории ВОВ открылась уникальная выставка денежных знаков

В Минске открылась экспозиция "Цена войны". Впервые не через оружие, а через разные предметы: банкноты, облигации, документы и монеты рассказывают, какую цену мир заплатил за победу.

Свыше 400 экспонатов объединяют материалы из коллекций бонистики и нумизматики. Дополняют экспозицию предметы военной амуниции из фондов.

В 2025 году музею истории Великой Отечественной - 81 год. Именно 22 октября 1944-го, сразу после освобождения Минска, он открыл двери для посетителей. Сегодня музей активно развивает просветительские и исследовательские проекты.