3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
В Музее истории ВОВ открылась уникальная выставка денежных знаков
Автор:Редакция news.by
В Минске открылась экспозиция "Цена войны". Впервые не через оружие, а через разные предметы: банкноты, облигации, документы и монеты рассказывают, какую цену мир заплатил за победу.
Свыше 400 экспонатов объединяют материалы из коллекций бонистики и нумизматики. Дополняют экспозицию предметы военной амуниции из фондов.
В 2025 году музею истории Великой Отечественной - 81 год. Именно 22 октября 1944-го, сразу после освобождения Минска, он открыл двери для посетителей. Сегодня музей активно развивает просветительские и исследовательские проекты.
Каждую неделю музей истории Великой отечественной войны встречает гостей на диалоговые площадки, квесты, интеллектуально-позновательные программы для всей семьи.