В Налоговом кодексе Беларуси кардинальных изменений не предусмотрено, но есть поправки

В новый год Беларусь вступила с обновленным Налоговым кодексом. Поправки в документ подписал Президент.

Расширяется прогрессивная шкала подоходного налога

Кардинальных изменений не предусмотрено, речь идет о точечной донастройке системы, направленной на повышение справедливости налогообложения. Для большинства белорусов и организаций налоговая нагрузка остается прежней. Среди новаций: расширяется прогрессивная шкала подоходного налога.

Подоходный налог: ставка 13 % сохраняется для большинства белорусов

Базовая ставка 13 % сохраняется для более чем 98 % работающих, повышенные ставки 25 % и 30 % применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки 25 % увеличен с 220 до 350 тыс. рублей в год.

Изменения по имущественным налогам

А в части налога на недвижимость введены отдельные ставки для квартир и дач повышенной площади: для квартир от 150 кв. м, для дач и садовых домиков от 200 кв. м.

