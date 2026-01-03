3.71 BYN
В Налоговом кодексе Беларуси кардинальных изменений не предусмотрено, но есть поправки
В новый год Беларусь вступила с обновленным Налоговым кодексом. Поправки в документ подписал Президент.
Расширяется прогрессивная шкала подоходного налога
Кардинальных изменений не предусмотрено, речь идет о точечной донастройке системы, направленной на повышение справедливости налогообложения. Для большинства белорусов и организаций налоговая нагрузка остается прежней. Среди новаций: расширяется прогрессивная шкала подоходного налога.
Подоходный налог: ставка 13 % сохраняется для большинства белорусов
Базовая ставка 13 % сохраняется для более чем 98 % работающих, повышенные ставки 25 % и 30 % применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки 25 % увеличен с 220 до 350 тыс. рублей в год.
Изменения по имущественным налогам
А в части налога на недвижимость введены отдельные ставки для квартир и дач повышенной площади: для квартир от 150 кв. м, для дач и садовых домиков от 200 кв. м.