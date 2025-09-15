В одной из гимназий Минска провели открытый урок ко Дню народного единства

В преддверии Дня народного единства в минской гимназии № 30 прошел необычный открытый урок. Его главной темой стала не только история праздника, но и та сила, что рождается, когда люди объединяются ради общей цели.

Урок начался не с параграфа учебника, а с живого диалога. Вместо привычных формул и дат разговор о том, что объединяет людей, делает их сильнее и ближе друг к другу. Ребята из 7 "Б" вместе с учителем вспоминали подвиги белорусского народа, обсуждали значение единства в современном мире и делились личными размышлениями о том, что значит быть частью одной страны. Также для учеников были подготовлены тематические викторины, короткометражные видео и интерактивные задания.