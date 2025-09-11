3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
В пункте пропуска "Каменный Лог" находятся около 600 автомобилей
Продолжаем следить за ситуацией на белорусско-литовской границе. После объявления Польшей о закрытии всех пунктов пропуска с Беларусью именно Литва станет ближайшей страной, куда двинется поток ожидающих выехать в Евросоюз.
Расскажем, что сейчас происходит на белорусско-литовской границе.
В зоне ожидания возле пункта пропуска "Каменный Лог" находятся около 600 автомобилей, примерно половина из них - легковые. За динамикой изменения очередей можно наблюдать на сайте ГПК и БелТС. При этом ни одной машины на брестских номерах – скорее всего, люди, выезжающие в Польшу, стоят в Бресте. Там очередь свыше 1600 автомобилей. Если этой ночью граница закроется, то многие водители вынуждены будут или отменить поездку, или сменить очередь.
Критического наплыва автомобилей пока нет - не больше, чем перед выходными. При полноценном функционировании пункта пропуска, зона ожидания пустовала бы, но сопредельная сторона работает не в полную силу. Например, 2 дня назад за сутки проехало лишь 13 % фур от положенной нормы. Все, с кем общались журналисты "Первого информационного", уверяли: такое длительное ожидание здесь было не всегда. В последнее время работа со стороны Литвы сильно затянута.
Напомним, что на литовском направлении функционирует лишь 2 пункта пропуска из 6 - это "Каменный Лог" и "Бенякони". Остальные закрыты по инициативе литовской стороны. И с закрытием границы с Польшей очередь здесь возрастет.