В Речицком районе по инициативе местных жителей обустраивают место всенародной памяти и скорби

Еще одному месту всенародной памяти сейчас придают новое звучание: из небольшого братского захоронения в знаковый патриотический объект. В Речицком районе реализуют проект по реконструкции мемориала в деревне Первомайск.

Согласно архивным данным, весной 1943 года населенный пункт разделил судьбу Хатыни. С тех пор прошло более 80 лет, но потомки победителей помнят о подвиге предков.

Деревню Первомайск называют Речицкой Хатынью. От рук фашистских карателей в мае 1943 года в огне погибли более 1 тыс. ее жителей, половина их них - дети. Такую же трагическую судьбу разделили еще 117 деревень района, 14 так и не возродились.

Наталья Заева, директор Речицкого краеведческого музея:

"Немцы, как и на всех территориях Беларуси, стали устанавливать свой жестокий оккупационный режим. Порядка 50 человек из деревни ушли в партизаны, они провели ряд успешных операций. Порядка 250-300 человек эсэсовцев окружили деревню пулеметами, и началась жестокая расправа. По 20-30 человек людей загоняли в дома и сжигали".

Камень будто оживает и кричит. Идея принадлежит потомственному художнику-скульптору Сергею Романюку. Помогали ее воплощать неравнодушные жители партизанского края.

Идею восстановить мемориал в деревне Первомайск, сделать его общим местом памяти поддержали все жители Речицкого района. Народный проект объединил людей разных профессий и поколений.

Рядом с братским захоронением, где покоятся останки сотен невинных жертв геноцида, вскоре появится благоустроенный мемориальный комплекс. Помимо гранитного 55-тонного куба, здесь же будет часовня, а в ней - имена тех, кто погиб в годы войны.

Марина Балынская, зампредседателя Речицкого райисполкома:

"Наши жители не только предложили нам к реализации данную гражданскую инициативу, но и активно включились в ее реализацию. У нас будет масштабный проект, не похожий ни на один. Нам важно благоустроить это захоронение и сделать его достойным для того, чтобы включить его в туристическое кольцо Гомельской области".