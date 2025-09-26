В "Великом камне" начинается строительство второго арендного жилого дома

В индустриальном парке "Великий камень" начинается строительство второго арендного жилого дома. Оно ведется за счет помощи Китая. Уже через 12 месяцев планируется отдать ключи от новых квартир работникам парка.

Именно жилье - ключевой фактор в привлечении как инвесторов, так и квалифицированных специалистов.