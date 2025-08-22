Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

В Верховный суд Беларуси направлено пятое уголовное дело в отношении пособника нацистов

В Верховный суд Беларуси направлено пятое уголовное дело в отношении пособника нацистов

Пятое уголовное дело в отношении пособника нацистских преступников передано в Верховный Суд, пишет БЕЛТА со ссылкой на Генпрокуратуру.

Уголовное дело по обвинению руководителя подразделения вспомогательной полиции Александра Ермольчика направлено в суд генеральным прокурором. Ермольчик обвиняется в геноциде - преступлении, предусмотренном ст.127 УК.

Согласно материалам дела, Ермольчик, являясь участником, а затем и руководителем Хойникского подразделения вспомогательной полиции, умышленно лишил жизни не менее 246 человек, включая не менее 37 детей, а также покушался на лишение жизни еще не менее восьми человек.

В истории Беларуси это пятое направленное в суд уголовное дело в отношении пособника нацистских палачей.

Верховный суд Беларусигеноцид белорусского народаГенпрокуратура Беларуси