В Военной академии Беларуси начнут готовить девушек-пилотов
Автор:Редакция news.by
В Год белорусской женщины в Военной академии стартует подготовка девушек по профессии летчик.
В ведущем военном вузе страны уверены, что будет огромный конкурс. Сейчас там обучаются 208 представительниц прекрасного пола по разным специальностям, которые связаны с психологией, связью, системами управления, ракетными войсками, артиллерией и даже разведкой.
По истечении четырехлетнего обучения из академии выпускаются офицеры различного профиля, всего более 20 специальностей. И девушки несут боевое дежурство наравне с парнями.