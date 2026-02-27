В Военной академии Беларуси начнут готовить девушек-пилотов

В Год белорусской женщины в Военной академии стартует подготовка девушек по профессии летчик.

В ведущем военном вузе страны уверены, что будет огромный конкурс. Сейчас там обучаются 208 представительниц прекрасного пола по разным специальностям, которые связаны с психологией, связью, системами управления, ракетными войсками, артиллерией и даже разведкой.