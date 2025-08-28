Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В ВС Беларуси продолжаются оперативно-специальные учения войск связи

В белорусской армии продолжаются специальные учения войск связи перед стартом "Запада-2025". На одном из полигонов за маневрами наблюдали министр обороны Виктор Хренин и начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко.

Здесь продемонстрировали в деле самую современную технику связистов и новые типы аппаратуры шифрования. Это разработки нашего ВПК с учетом опыта специальной военной операции.

Вадим Романив, начальник связи Вооруженных сил Беларуси, рассказал, что в ходе данных учений военные связисты работали во взаимодействии с войсками РЭБ и радиоэлектронной разведкой в режиме реального подавления, воздействия на систему связи. "Для того и проводятся такие учения, чтобы определить те направления, куда надо двигаться, чтобы противник в меньшей степени мог воздействовать на нашу систему. Определенный опыт мы получили", - подчеркнул он.

Учения войск связи - заключительный этап подготовки к белорусско-российским маневрам "Запад-2025".

