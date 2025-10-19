3.73 BYN
Варшава вводит контроль за выплатами украинским беженцам
Автор:Редакция news.by
Польша, как и Германия, недовольна украинскими беженцами и уже официально заявила, что больше не может принимать мигрантов.
"В августе президент Польши Навроцкий выступил с законопроектом пересмотреть качество семей беженцев, узнать, действительно ли они проживают в Польше или просто получают выплаты и возвращаются на родину. В какой степени они участвуют в трудовой деятельности, т.е. вклад в польское общество, учатся ли дети в школе. И польский парламент проголосовал, в итоге этот законопроект был принят", - отметила депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Галина Беляева.