Вероятность выхода Калифорнии из состава США оценил эксперт

В США готовят петицию за отделение Калифорнии.

Инициатива уже получила юридическое разрешение на начало сбора подписей. Если документ наберет 546 тыс. автографов к 22 июля, то в ноябре 2028-го вопрос поставят на голосование.

Но даже если большинство избирателей в штате проголосует за отделение, то это решение не будет иметь юридической силы, тем не менее флаг США в этом случае планируется снять со всех государственных зданий.

Получится ли это сделать у Калифорнии, в студии "Первого информационного" рассказал Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

"Калифорния входит в число тех топ-штатов, которые являются очень богатыми по капиталу, это и Кремниевая долина, и Голливуд, и все, что с этим связано. И по территории штат имеет очень большие площади. Население 40 миллионов. Кстати, Калифорния - это демократический штат", - отметил Дьяченко.

Он считает, что данная инициатива по выходу из Североамериканской Федерации бесперспективна, т.к. федеральное правительство никогда не допустит отделения не только Калифорнии, но и любого другого штата. В качестве примера он вспомнил неудавшиеся попытки движения националистов Техаса еще в 90-е годы поставить вопрос о выходе Техасской Республики из состава США.

Спикер уверен, что данная инициатива символизирует стремление калифорнийцев пойти по пути той же Великобритании, которая вышла из Европейского союза: "Я думаю, это очередной рычаг давления на Трампа, чтобы защитить интересы калифорнийского бизнеса среди крупнейших воротил Соединенных Штатов Америки. Потому что мы видим, что за Трампом стоит большой бизнес, да и сам Трамп бизнесмен". По мнению эксперта, инициатива штата - это только демонстрация намерений.