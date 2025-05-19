Вето на смартфоны - с 1 сентября школы Беларуси станут свободными от гаджетов

В школах Беларуси с 1 сентября запретят пользоваться мобильными телефонами.

Территорией, свободной от гаджетов, с 1 сентября станут белорусские школы. Дети будут сдавать смартфоны в начале занятий, а получать обратно - после окончания. По мнению авторов нововведения, такая мера поможет избежать мобильной зависимости у школьников.

В новом учебном году ребятам о необходимости сдать гаджеты до начала занятий напоминать не придется. Это система сейчас работает в тестовом режиме. Скоро к новшеству присоединятся по всей стране.

Наталья Кондик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e650537-1446-4c39-8105-82b186722878/conversions/c16097db-aa1c-47cb-bc7a-1587e71598ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e650537-1446-4c39-8105-82b186722878/conversions/c16097db-aa1c-47cb-bc7a-1587e71598ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e650537-1446-4c39-8105-82b186722878/conversions/c16097db-aa1c-47cb-bc7a-1587e71598ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8e650537-1446-4c39-8105-82b186722878/conversions/c16097db-aa1c-47cb-bc7a-1587e71598ad-xl-___webp_1920.webp 1920w Наталья Кондик

Наталья Кондик, учитель истории СШ № 18 г. Борисова:

"Есть такие ребята, которые не сдают мобильные телефоны. Мы, естественно, не требуем это категорично. Но мобильный телефон должен быть убран в личные вещи учащегося, чтобы он не мешал в образовательном процессе, либо же оставлен дома. В течение дня, если необходимо позвонить, учителя не против дать свой мобильный телефон и связаться с родителями. Вопросов никаких не возникает, все это спокойно решается на уровне школы".

Борисовская средняя школа № 18 одной из первых объявила мобильный детокс. Инициативу Министерства образования здесь поддержала не только администрация, а также ученики и их родители.

Ученики рассказывают, как некоторые учащиеся во время уроков играют в мобильных телефонах и отвлекаются на них.

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"Я обрадовалась, потому что есть возможность у детей общаться. В дневниках есть мобильные номера, мы знаем телефон дежурного администратора и вахты, поэтому, если мне потребуется забрать своего ребенка, я позвоню классному руководителю", - рассказывает мама одного из учащихся.

За сохранность имущества детям и учителям можно не переживать. Гаджеты будут храниться в специальных ячейках под прицелом камер видеонаблюдения.

Вето на смартфоны в учебное время - распространенная мировая практика. Ставку на живое общение давно сделали в Китае, Франции, Португалии, Греции, Азербайджане и Эквадоре.

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Анжела Мазуркевич, директор СШ № 18 г. Борисова:

"Если сегодня ребенок не хочет сдать мобильный телефон, не нужно нагнетать. К этому надо спокойно подвести и ребенка, и родителя. В школьном стандарте написано о том, что нужно отключать мобильный телефон, ставить на беззвучный режим и прятать в личные вещи. Сегодня задача заключается в том, чтобы не отвлекаться во время образовательного процесса".

Новелла о запрете на использование мобильных телефонов во время уроков в Беларуси с 2022 года закреплена в Государственном школьном стандарте. Девайсами можно пользоваться только в образовательных целях.

Ирина Каржова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80316b4f-71b5-4215-817a-26b36d0c132f/conversions/bd3ebd8f-918a-4047-8920-876980e74221-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80316b4f-71b5-4215-817a-26b36d0c132f/conversions/bd3ebd8f-918a-4047-8920-876980e74221-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80316b4f-71b5-4215-817a-26b36d0c132f/conversions/bd3ebd8f-918a-4047-8920-876980e74221-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80316b4f-71b5-4215-817a-26b36d0c132f/conversions/bd3ebd8f-918a-4047-8920-876980e74221-xl-___webp_1920.webp 1920w Ирина Каржова

Ирина Каржова, заместитель начальника Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Беларуси:

"Если ребятам необходим мобильный телефон для контроля своего состояния здоровья, конечно, его никто не будет изымать в ущерб здоровью ребенка. Если же ребятам вдруг нужна экстренная связь с родителями, этот вопрос тоже решаем. В этом случае на перерыве ребенок может подойти к учителю, который определен ответственным за хранение мобильного телефона, попросить свой мобильный телефон, связаться с родителями и опять сдать его до начала следующего урока. Все идет в плановом порядке, мы уверены, что все будет так, как должно быть".