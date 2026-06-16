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Витебские таможенники пресекли ввоз 200 кг насвая и промышленных товаров без документов
Насвай, одежда, обувь и даже запчасти - товары на любой вкус и цвет: витебские таможенники задержали белоруса-водителя, который без документов вез из России коммерческую партию иностранного груза.
При проверке документов перевозчик предоставил недействительные накладные. Вся партия стоимостью 100 тыс. рублей попала на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.
К этому можно добавить, что кроме промышленных товаров в Беларусь везли и крупную партию насвая: гранулы зеленого цвета были упакованы в пакеты и спрятаны в коробки от фруктов.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество весом 200 кг является некурительной табачной смесью (насваем). В отношении перевозчика Витебской таможней начаты административные процессы. Нарушителю грозит крупный штраф, а также возможная конфискация большегруза.