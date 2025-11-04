Военная разведка остается ключевым элементом обороны в цифровую эпоху

5 ноября отмечается День военного разведчика.

В 1918 году было образовано Регистрационное управление Полевого штаба Рабоче-крестьянской Красной армии. Подразделение стало заниматься сбором и анализом информации о противнике. А уже в Великую Отечественную войну разведка внесла неоценимый вклад в победу над фашизмом.

В современном мире, где информация является оружием, военная разведка остается одним из самых закрытых и стратегически важных направлений обороны.

"Подготовка разведчика к выполнению любой задачи - это трудоемкий процесс, в ходе которого военнослужащий готовится физически, морально и психологически. Также мы уделяем внимание теоретической подготовке, ведь разведчик - это универсальный боец. Он должен знать все и быть уверен в себе на 100 %", - отметил военнослужащий разведывательных подразделений ВС Беларуси.

Современная разведка использует целый арсенал инструментов: перехват сигналов, спутниковые снимки, работу с источниками на местах, внедрение и вербовку, мониторинг интернета, выявление уязвимостей, защиту от атак, анализ информации и многое другое.