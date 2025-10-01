Военный аналитик рассказал, почему Европа cогласилась увеличить расходы на оборону

"Когда принималась стратегия НАТО - 2030 (принималась она, кстати, еще в правление Трампа, когда он был 45-м президентом), на это выделялись колоссальные деньги. За эти деньги Европа в течение 10 лет должна была полностью перевооружиться и переформатировать все свои системы боевого управления. На текущий год, 25-й, за 5 лет ничего сделано не было. Бюджеты были съедены, в том числе те бюджеты, которые выделялись на Украину. Трамп, когда стал 47-м президентом, потребовал возмещения. Поэтому Европа согласилась на 5 %. Но как объяснить своим европейцам, что эти расходы необходимы. Поэтому лучшее объяснение - это российская или белорусская угроза, какая бы она ни была. Если ее нет, то надо ее придумать. Если, как говорится, нет диверсантов, то нужно их нарядить, найти, положить на землю и сказать, вот они, русские и белорусские диверсанты. Если нет беспилотников, то надо запустить беспилотники. Если, не дай бог, понадобятся взрывы, они пойдут даже на это".