Военный журналист: Много всякой чепухи вбивают в уши европейцам, чтобы поднять градус русофобии
На фоне нарастающей русофобской риторики в Европе все чаще звучат надуманные обвинения в адрес Беларуси и России. Однако, как подчеркивают эксперты, ни одно из официальных заявлений Минска или Москвы никогда не содержало угроз в адрес Евросоюза.
Виктор Литовкин, военный журналист (Россия):
"Угрозы Евросоюзу нет с нашей стороны никакой - ни со стороны Беларуси, ни со стороны России, ни со стороны единого Союзного государства. Безусловно. Так вот, вы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь из наших руководителей - Лукашенко или Путин - угрожал Европе нападением на какие-нибудь города. Более того, мы от них слышим о блокаде Калининградской области, о том, что Сувалкский коридор мы собираемся проделывать и так далее. Много другой чепухи, которую они вбивают в уши своим гражданам для того, чтобы поднять градус русофобии и объяснить своему населению, почему они сражаются не за повышение жизненного уровня граждан Европейского союза, а для того, чтобы помочь Украине победить Россию или защитить Европу от русских и белорусских варваров".