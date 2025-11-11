Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Военный журналист: Много всякой чепухи вбивают в уши европейцам, чтобы поднять градус русофобии

На фоне нарастающей русофобской риторики в Европе все чаще звучат надуманные обвинения в адрес Беларуси и России. Однако, как подчеркивают эксперты, ни одно из официальных заявлений Минска или Москвы никогда не содержало угроз в адрес Евросоюза.

Виктор Литовкин, военный журналист (Россия):

"Угрозы Евросоюзу нет с нашей стороны никакой - ни со стороны Беларуси, ни со стороны России, ни со стороны единого Союзного государства. Безусловно. Так вот, вы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь из наших руководителей - Лукашенко или Путин - угрожал Европе нападением на какие-нибудь города. Более того, мы от них слышим о блокаде Калининградской области, о том, что Сувалкский коридор мы собираемся проделывать и так далее. Много другой чепухи, которую они вбивают в уши своим гражданам для того, чтобы поднять градус русофобии и объяснить своему населению, почему они сражаются не за повышение жизненного уровня граждан Европейского союза, а для того, чтобы помочь Украине победить Россию или защитить Европу от русских и белорусских варваров".

Разделы:

ОбществоМнение

Теги:

Европа