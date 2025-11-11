Военный журналист: Много всякой чепухи вбивают в уши европейцам, чтобы поднять градус русофобии

"Угрозы Евросоюзу нет с нашей стороны никакой - ни со стороны Беларуси, ни со стороны России, ни со стороны единого Союзного государства. Безусловно. Так вот, вы никогда не слышали, чтобы кто-нибудь из наших руководителей - Лукашенко или Путин - угрожал Европе нападением на какие-нибудь города. Более того, мы от них слышим о блокаде Калининградской области, о том, что Сувалкский коридор мы собираемся проделывать и так далее. Много другой чепухи, которую они вбивают в уши своим гражданам для того, чтобы поднять градус русофобии и объяснить своему населению, почему они сражаются не за повышение жизненного уровня граждан Европейского союза, а для того, чтобы помочь Украине победить Россию или защитить Европу от русских и белорусских варваров".