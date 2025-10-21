3.68 BYN
Вольфович: Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации
Автор:Виктория Радевич
В Беларуси ведется работа по созданию единой системы защиты от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
"Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. А это достигается только тренировками в условиях, максимально приближенных к реальным". Об этом заявил Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович перед стартом учений сил и средств гражданской обороны, которое проходит на полигоне МЧС в Борисовском районе (подробности в видео).