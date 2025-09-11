Воскресенский оценил значимость нового раунда белорусско-американских переговоров

"Сегодняшняя новость о снятии санкций с национальной авиакомпании "Белавиа" не может не радовать. Так же, как и не может не радовать визит американской делегации в Республику Беларусь и личное послание, переданное Дональдом Трампом Александру Лукашенко. Это говорит, что американцы, которые нас долго не слышали, наконец, услышали. И если так пойдет дело, и намерение искренности американской стороны будет подтверждаться соответствующими действиями, то мы можем очень многого достигнуть в совместных торгово-экономических отношениях, - прокомментировал Воскресенский. - Что касается политических отношений, то даже попытка какого-то переманивания на сторону коллективного Запада Республики Беларусь, бесперспективна и увенчается провалом. Потому что мы были, есть и будем надежным союзником Российской Федерации. Но если у американской стороны есть такие же искренние намерения в отношении желания прекращения военного конфликта между Россией и Украиной, то наш Президент может им подсказать очень многое и дать ключик, воспользовавшись которым, они могут попытаться как-то повлиять на нормализацию отношений между двумя воюющими странами. Это очень важно и, конечно, не может не вселять оптимизм".