3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Впервые в истории происходит космический полет над полюсами Земли
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b271705-ea74-4ad1-b757-9ca4d28e76ec/conversions/06990782-ccd4-425f-b8fb-060cf7ba3dfd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b271705-ea74-4ad1-b757-9ca4d28e76ec/conversions/06990782-ccd4-425f-b8fb-060cf7ba3dfd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b271705-ea74-4ad1-b757-9ca4d28e76ec/conversions/06990782-ccd4-425f-b8fb-060cf7ba3dfd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b271705-ea74-4ad1-b757-9ca4d28e76ec/conversions/06990782-ccd4-425f-b8fb-060cf7ba3dfd-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byГруппа частных астронавтов первой покорит новые просторы
Впервые в истории космический корабль с экипажем на борту отправился в орбитальный полет над полюсами Земли.
Как правило, большинство путешествий по космическим просторам проходит над средними широтами. Группа частных астронавтов первой покорит новые просторы.
В составе экспедиции - мальтийский бизнесмен, первая женщина-космонавт из Германии, австралийский исследователь и норвежский режиссер.
Экипаж Crew Dragon несколько дней будет собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях отдаленных уголков планеты.