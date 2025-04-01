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Впервые в истории происходит космический полет над полюсами Земли

Впервые в истории космический корабль с экипажем на борту отправился в орбитальный полет над полюсами Земли.

Как правило, большинство путешествий по космическим просторам проходит над средними широтами. Группа частных астронавтов первой покорит новые просторы.

В составе экспедиции - мальтийский бизнесмен, первая женщина-космонавт из Германии, австралийский исследователь и норвежский режиссер.

Экипаж Crew Dragon несколько дней будет собирать данные о полярных ледяных шапках и климатических особенностях отдаленных уголков планеты.