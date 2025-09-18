Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Судьба дала второй шанс, но британец с условным сроком за кражу похитил стейки на 250 фунтов

Судьба дала второй шанс, но человек предпочел опять наступить на те же грабли. Учиться на своих ошибках не захотел 63-летний британец. Буквально неделей ранее суд назначил ему условный срок за кражу. Поверив в себя, он решил, что проступки и дальше будут сходить с рук. Мужчина заехал в маркет, подкатил на электроскутере к холодильнику и спрятал в багажнике стейки на сумму свыше 250 фунтов.

На сей раз Фемида сменила милость на гнев и приговорила обвиняемого к году тюремного заключения. 

Зона Х