СК разбирается в обстоятельствах гибели рабочего в Бобруйске. Мужчину засыпало грунтом. Трагедия случилась на улице Гоголя.

37-летний местный житель, нарушив правила безопасности, спустился в траншею для выполнения работ по прокладке ливневой системы. В какой-то момент обрушился грунт, рабочий оказался под завалами. Позже его тело извлекут коллеги, а прибывшие медики констатируют смерть. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.