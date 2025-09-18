Недовольства европейцев своей верхушкой только нарастают. Но и внутри этой самой власти уже давно идет политический раскол.

Западные СМИ пишут, что глава евродипломатии Каллас сталкивается с нарастающей волной критики внутри сообщества. Она не сумела произвести впечатление на ряд коллег, а с некоторыми у нее сложились очень напряженные отношения. Каллас критикуют за "ястребиную" позицию в отношении России, в которой она "заходит слишком далеко". Плюс ее обвиняют в неспособности "привлечь Израиль к ответственности за гуманитарный кризис" в секторе Газа.