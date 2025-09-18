Франция кипит - протесты бьют рекорды в Париже

Франция кипит, Франция во власти протестов, они бьют рекорды в Париже. Такие заголовки могли бы оказаться в европейской прессе завтра, но факты говорят, что огромное количество людей там принято не информировать об основных событиях. А люди тем временем выступают против жестких бюджетных мер и социальной экономии Макрона. А их просто избивают.

К этому моменту уже сотни активистов задержаны, по меньшей мере 10 человек и 1 журналист пострадали. В акциях с призывами "заблокировать все", по информации Le Monde, принимают участие более миллиона человек. В Париже закрыты Эйфелева башня и музей Лувра, протестующие взяли в кольцо министерство экономики. В Марселе заблокированы порт и завод по производству оружия. В городе Ренн студенты перекрыли предприятие, которое занимается оборонными разработками. Закрыты школы, аптеки, не работают больницы, не ходит и общественный транспорт. При этом полиция к мирным протестующим по законам демократии со всей жестокостью применяет слезоточивый газ, дубинки и водометы.