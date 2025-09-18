3.65 BYN
3.04 BYN
3.60 BYN
Киев усиливает давление на граждан
При этом Европа продолжает поддерживать войну с Россией руками украинцев. Выбора у последних просто нет. Народ лишили этого права и, похоже, надолго. В ЦИК Украины заявили, что выборы в 2026 году в стране проводиться не будут.
Мало того, теперь вся информация по каждому украинцу будет находиться в новом общем реестре - Рада приняла новый закон. Репрессивные органы получат прямой доступ в режиме онлайн к информации о военном учете, пересечении границы, недвижимости и налогах, семейном положении, состоянии здоровья и наличии авто. Также в Киеве предлагают всех, кто попытается сбежать от режима за границу, сажать в тюрьму. А пока задержанных на границе мужчин сразу отправляют в ТЦК.
Андрей Демченко, представитель госпогранслужбы Украины:
"Задерживая нарушителей, можно сразу отметить, им предусмотрена административная ответственность. В то же время мы информируем также и представителей ТЦК для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или для обновления его военно-учетных данных".
Украинцы бегут с фронта
При этом сейчас в Украине дезертирами числятся от 300 до 500 тыс. солдат ВСУ. И как отмечают эксперты, некоторые уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там, ожидая окончания войны.
Демографическая катастрофа в Украине
На фоне принудительной отправки на фронт и массовой миграции Украину признали официально вымирающей страной. За первые полгода 2025-го в стране родились чуть более 86 тыс. человек, а умерли почти 250 тыс. человек. По данным ООН, население Украины через 70 лет сократится до 15 млн человек.