При этом Европа продолжает поддерживать войну с Россией руками украинцев. Выбора у последних просто нет. Народ лишили этого права и, похоже, надолго. В ЦИК Украины заявили, что выборы в 2026 году в стране проводиться не будут.

Мало того, теперь вся информация по каждому украинцу будет находиться в новом общем реестре - Рада приняла новый закон. Репрессивные органы получат прямой доступ в режиме онлайн к информации о военном учете, пересечении границы, недвижимости и налогах, семейном положении, состоянии здоровья и наличии авто. Также в Киеве предлагают всех, кто попытается сбежать от режима за границу, сажать в тюрьму. А пока задержанных на границе мужчин сразу отправляют в ТЦК.

Андрей Демченко, представитель госпогранслужбы Украины:

"Задерживая нарушителей, можно сразу отметить, им предусмотрена административная ответственность. В то же время мы информируем также и представителей ТЦК для того, чтобы они проверили, не уклоняется ли человек от мобилизации или для обновления его военно-учетных данных".

Украинцы бегут с фронта

При этом сейчас в Украине дезертирами числятся от 300 до 500 тыс. солдат ВСУ. И как отмечают эксперты, некоторые уходят в Карпатские горы, роют землянки и живут там, ожидая окончания войны.

Демографическая катастрофа в Украине