Торговля между Китаем и ЕС под угрозой из-за Польши - мнение пользователей соцсетей
Западные СМИ наконец-то обратили внимание на необдуманные действия Варшавы. Politico заявляет, что полное закрытие границ Польши с Беларусью грозит остановкой торговли между ЕС и Китаем. Это решение касается маршрута, по которому перевозится 90 % железнодорожных грузов из Поднебесной. Объем - более 25 млрд евро в год. При этом торговый дефицит в Польше - уже 4 млрд долларов. Простые поляки продолжают возмущаться от таких шагов своего правительства. Они видят и сравнивают действия своих властей и мирные инициативы Беларуси.
"Я был в Тересполе. Польская пограничная служба щеголяет надменностью и чувством превосходства, а белорусская служба скромна, приветлива и дружелюбна. Привет всем белорусам и россиянам".
"Моя благодарность и уважение Президенту Лукашенко. Мы, поляки, можем только позавидовать белорусам, у которых такой мудрый Президент. Наши президенты - дворняги на службе у янки".
"Эти мерзавцы не хотят пускать своих граждан в свои дома, но зато пускают украинцев пачками!!!"
"Господин Лукашенко - замечательный человек! Белорусы должны ценить такого великого патриота. В Польше одни предатели и поджигатели войны вроде Туска, Качиньского и прочего сброда".
Варшава назвала условие открытия границ
Как заявил глава МИД польского режима Сикорский, Польша откроет границу, когда прекратятся провокации со стороны Беларуси. Про что идет речь, видимо известно только ему одному. При этом Сикорский еще и требует от Пекина, чтобы там помогли в разрешении какой-то проблемы. Оставим эти просьбы на совести Сикорского. А пока же от недружественных действий Варшавы страдают простые поляки.
Матеуш Яросевич, польский публицист, журналист, общественный деятель:
"То, что творит это правительство, это просто полный кошмар. Сейчас, слушайте, они снова поднимают тему репараций от Германии. Как с абортами, чтобы опять отвлечь ваше внимание. Отвлечь внимание от чего? От закрытия границ с Китайским шелковым путем. От того, что правительство врало обществу, дезинформировало, требовало цензуры для всех нас. Опозорили нас в ООН, показав крышу дома, куда попала польская ракета, а не российский дрон. Вы понимаете, что скоро никто не будет воспринимать Польшу всерьез. Они снова пытались: будто бы дрон из парка должен был атаковать президента. И обвинили белорусов, а оказалось, что это был украинец. Снова! Поляки устали от этого. Поляки хотят, чтобы эти люди, наконец, исчезли".