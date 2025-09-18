Западные СМИ наконец-то обратили внимание на необдуманные действия Варшавы. Politico заявляет, что полное закрытие границ Польши с Беларусью грозит остановкой торговли между ЕС и Китаем. Это решение касается маршрута, по которому перевозится 90 % железнодорожных грузов из Поднебесной. Объем - более 25 млрд евро в год. При этом торговый дефицит в Польше - уже 4 млрд долларов. Простые поляки продолжают возмущаться от таких шагов своего правительства. Они видят и сравнивают действия своих властей и мирные инициативы Беларуси.

"Я был в Тересполе. Польская пограничная служба щеголяет надменностью и чувством превосходства, а белорусская служба скромна, приветлива и дружелюбна. Привет всем белорусам и россиянам".

"Моя благодарность и уважение Президенту Лукашенко. Мы, поляки, можем только позавидовать белорусам, у которых такой мудрый Президент. Наши президенты - дворняги на службе у янки".

"Эти мерзавцы не хотят пускать своих граждан в свои дома, но зато пускают украинцев пачками!!!"

"Господин Лукашенко - замечательный человек! Белорусы должны ценить такого великого патриота. В Польше одни предатели и поджигатели войны вроде Туска, Качиньского и прочего сброда".

Варшава назвала условие открытия границ

Как заявил глава МИД польского режима Сикорский, Польша откроет границу, когда прекратятся провокации со стороны Беларуси. Про что идет речь, видимо известно только ему одному. При этом Сикорский еще и требует от Пекина, чтобы там помогли в разрешении какой-то проблемы. Оставим эти просьбы на совести Сикорского. А пока же от недружественных действий Варшавы страдают простые поляки.

Матеуш Яросевич, польский публицист, журналист, общественный деятель: