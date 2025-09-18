Во Франции обстановка продолжает обостряться. Полиция активно зачищает площадь Нации в Париже. Избиения дубинками и слезоточивый газ - такие демократические методы выбрала французская полиция для "дипломатического общения" с мирными протестующими.

По последним данным, задержано более 180 человек, свыше 10 пострадали в результате полицейского беспредела. Именно такими методами подавляют волю народа, который выступает против сокращения соцрасходов и экономической политики Макрона. Демократия в этой стране буквально превратилась в диктатуру.