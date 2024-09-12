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Вручение верительных грамот, посещение главой МАГАТЭ Минска - главное за 1 октября в "Панораме"
Минимум 80 % запущенных Ираном ракет поразили цели в Израиле
Теракт произошел в Тель-Авиве - жертвами стали по меньшей мере 8 человек
Президенту Беларуси вручили верительные грамоты
Китайской Народной Республике исполнилось 75 лет со дня образования
Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2025 год
Израиль не ожидает второй волны атаки со стороны Ирана
Ракетный удар по Израилю: люди прятались в бомбоубежищах
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"Это другое": конфликт на Ближнем Востоке и двойные стандарты Запада
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День пожилых людей: чем увлекаются граждане "серебряного" возраста
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Ситуация на Ближнем Востоке: реакция на ракетный удар по Израилю
В Минске прошел концерт для работников образования
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