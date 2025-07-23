Чем завершился третий раунд переговоров между Россией и Украиной

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Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной завершился в Стамбуле.

Россия и Украина договорились об обмене военными и гражданскими лицами. Сама встреча длилась менее часа.

Третий раунд переговоров не будет продолжен.

Украина предложила организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что все гуманитарные договоренности предыдущих раундов выполнены. Также он заявил, что позиции России и Украины по меморандумам сейчас далеки друг от друга. Для встречи лидеров двух стран, по мнению политика, необходимо сначала обсудить соглашение по урегулированию, а встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо проработана, чтобы она состоялась.

Со стороны России последовали следующие предложения:

о создании трех рабочих групп для онлайн-обсуждений;

об обмене не менее 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны;

о передаче Украине 3 тыс. тел погибших украинских военных;

объявить 24/48-часовые перемирия на линии фронта для сбора раненых.

Помимо этого на украинско-белорусской границе завершается обмен пленными в формате "250 на 250". Москва передала Киеву более 7 тыс. тел погибших, получив обратно "небольшое количество" своих.

Во время переговоров стороны обсуждали возвращение гражданских лиц, но Украина до сих пор не вернула около 30 жителей Курской области, "вывезенных" Киевом. Москва готова обменять их на украинских пленных.