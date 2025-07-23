Китай выделил Беларуси 2 млн долларов на закупку средств для тушения лесных пожаров

Впервые в истории белорусско-китайских отношений Минск и Пекин будут сообща противостоять природным стихиям. 23 июля cтраны запустили проект по укреплению материально-технической базы белорусских лесхозов.

Китай выделил финансовую помощь в 2 млн долларов на закупку техники для тушения пожаров.

Знаковым это событие назвали и китайская, и белорусская стороны.

Даже нынешнее мокрое лето не спасает от лесных пожаров. Возгорания происходят вне сезона и времени суток. Благо следит за обстановкой в белорусских лесах автоматика - порядка 400 камер видят любые задымления. Но обнаружить пожар - еще полдела. Куда сложнее его потушить.

Нынешний год вообще удивил - белорусский лес загорелся уже в феврале. Министр лесного хозяйства Беларуси отметил, что такого никогда не было. Люди сутками работали на пожарах, а их счет пошел на седьмую сотню. В помощниках была современная техника, без нее огонь не остановишь. За последние годы лесхозы Беларуси вложили огромные силы и средства в техническое переоснащение. Пожары - это дорого. Так что безвозмездная помощь Китая будет кстати. Грант на 2 млн долларов позволит усилить матчасть на Брестчине и Гомельщине - традиционно самых горячих регионах.

"Наша задача - быть готовыми к ликвидации бедствий, будь то буреломы, пожары или другие последствия. Хотя сегодня система у нас выстроена достаточно хорошо, но помощь друзей никогда не помешает. И в очередной раз мы видим, что дружба между лидерами Беларуси и Китая распространяется на все отрасли, в том числе и на лесное хозяйство", - отметил глава Минлесхоза Беларуси Александр Кулик.

Средства выделяет Фонд глобального развития и сотрудничества Юг - Юг китайского правительства. Он призван решать задачи устойчивого развития - как то продовольственной и энергетической безопасности, изменения климата, зеленого или цифрового развития. Словом, продвигать актуальную для всех повестку. В истории суверенной Беларуси это первый проект с Китаем в области лесного хозяйства. Он продолжает генеральную линию на развитие нашего всепогодного и всестороннего стратегического партнерства.

Проект поддержан Программой развития ООН. ПРООН и будет закупать все необходимые техсредства и машины: от технического оснащения до обеспечения мобильной и радиосвязи. Ее отсутствие становится серьезной помехой для тушения пожаров, особенно на болотах белорусского Полесья.

"Мы заинтересованы в предоставлении передовых знаний, и защита белорусских лесов от пожаров является приоритетом. Успех программ развития оценивается по достижении целого ряда параметров, в том числе привнесение в страну новых идей и новых технологий. Это замечательный пример решения взаимосвязанных проблем через один проект. Надеюсь, он станет прекрасной пилотной инициативой, результаты которой потом можно будет повторить и в других странах", - сказала постоянный представитель ПРООН в Беларуси Жэньфэй Лю.