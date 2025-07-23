В город вернулась жизнь - 81 год назад в Витебске состоялся партизанский парад

Знаменательная дата для поколения победителей - 81 год назад в Витебске прошел партизанский парад. В нем приняли участие более 5 тыс. партизан и около 10 тыс. жителей города и близлежащих деревень. Парад посвятили освобождению региона от немецко-фашистcких захватчиков. Город лежал в руинах, требовались колоссальные усилия по его восстановлению.

На одном из исторических снимков, сделанном 23 июля 81 год назад, запечатлен парад, колонны проходящих партизан на первом плане, части Красной армии, участвовавшие в освобождении Витебска в июне 1944 года. Сенная площадь (сейчас это центральная часть областного центра) принимала парад. Люди с цветами встречали более 5 тыс. партизан.

"Да, пускай в отличие от частей Красной армии, они не были одеты в одинаковую форму, но они прошли и показали, что они сражались с оккупантами за освобождение родного Витебска", - подчеркнул Денис Яковлев, главный хранитель фондов Витебского областного музея Героя Советского Союза М. Ф. Шмырева.

С начала Великой Отечественной на территории Витебской области развернулось мощное партизанское и подпольное движение. С 1941 по 1944 год действовали 39 партизанских бригад и 34 отдельных батальона.

В Витебском областном музее Миная Филипповича Шмырева представлено более 11 тыс. экспонатов: фотографии народных мстителей, документы, предметы быта. Все это - история партизанского движения на севере Беларуси.

Колоссальную роль в активизации партизанской борьбы сыграли Витебские (или Суражские) ворота - 40-километровый разрыв во вражеских позициях. Через коридор эвакуировали мирных жителей, переправляли медикаменты, оружие и боеприпасы. Историки называют это уникальным случаем в Великой Отечественной.

Подробности исторического события на Сенной описаны в книге Аркадия Подлипского "Партизанский парад в Витебске". В ней собраны воспоминания легендарных личностей, в том числе и Даниила Райцева. Он был одним из командиров партизанского движения в регионе.

"Даниил Федотович Райцев рассказывал, что они шли в Витебск на парад несколько дней пешком. Где-то в деревнях ночевали. Как они были в партизанском, так и принимали участие. Но счастье-то было какое!" - отметил краевед и автор книги Аркадий Подлипский.