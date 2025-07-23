Социальные гарантии, жилье, выплаты - 15 тыс. выпускников вузов заступили на свои рабочие места

Более 15 тыс. выпускников вузов сменили свой статус на новый - "молодой специалист". С 1 июля новые кадры начали прибывать на свои первые рабочие места по распределению, хотя основная часть приступит к работе 1 и 15 августа.

Каждый пятый выпускник белорусского вуза - будущий инженер. И вопрос подготовки кадров по-прежнему остается актуальным. Для молодых специалистов открыты большие возможности - они могут работать в различных сферах: от промышленности до сельского и лесного хозяйства.

Яркий пример тому - Иван, молодой инженер-конструктор из Слуцка. Его увлечение техникой началось еще в детстве, когда отец познакомил мальчика с устройством автомобиля. Эта ранняя тяга определила выбор вуза, а затем и профессии. Сейчас парень работает на Белкоммунмаше. Здесь он применяет свои знания и навыки, создавая 3D-модели и чертежи будущего электротранспорта.

Елизавета - молодой врач общей практики, для которой выбор жизненного пути был определен еще с детства. Главным примером и вдохновителем для девушки стала мама, которая всю жизнь посвятила медицине, работая медсестрой. Благодаря целевому обучению Елизавета получила не только качественное образование, но и гарантированное рабочее место на 5 лет, что особенно важно для молодого специалиста.

"Изначально я не рассматривала вариант целевого обучения, подавала документы на бюджет и на платное отделение. В университете меня уже больше сориентировали и рекомендовали взять целевое направление", - поделилась врач общей практики поликлиники № 5 больницы № 2 г. Борисова Елизавета Бабаева.

Все больше молодых специалистов выбирают работу на селе, ведь сельское хозяйство - одна из приоритетных отраслей экономики страны. С каждым годом укрепляется материально-техническая база, создаются новые производства, а значит, возрастает потребность в квалифицированных и мотивированных специалистах. Материальная поддержка, достойная заработная плата и карьерный рост - все это предлагается молодым специалистам.

В некоторых учреждениях АПК уже полным ходом идет прием молодых специалистов. Так, в сельхозпредприятии "Правда-Агро" агрокомбината "Дзержинский" активно работает новый ветеринарный врач Анна Буйновская. Ежедневно она проводит тщательный осмотр своих подопечных. В ее заботливых руках коровы и телята. Главная задача, по словам Анны, чтобы каждое животное было здоровым.

Для всех молодых специалистов предусмотрен целый ряд приятных бонусов. Помимо социальных гарантий и возможности получения жилья, это также стимулирующие выплаты и доплаты, которые варьируются от 20 до 50 % от оклада в зависимости от сферы деятельности.