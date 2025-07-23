Аграрии Беларуси приступили к уборке озимого рапса - обмолочено 7 % площадей

В Беларуси продолжаются работы в полях. Стартовала уборка озимого рапса. Всего в стране обмолочено около 7 % площадей. В регионах организована четкая работа по отвозу зерна от комбайнов, организации труда хлеборобов.

Механизатор КСУП "Слободское имени Ленина" Михаил Клевец в сельском хозяйстве не новичок. Два десятка лет за штурвалом энергонасыщенной машины. Сосредоточенность на конечном результате и личная ответственность за урожай - залог весомых намолотов, уверен опытный хлебороб. А еще важно, чтобы техника не подводила.

"Несмотря на погодные условия, выходим всегда вовремя. Если есть дождик, обслужили, посмотрели, где-то что-то отремонтировали и работаем дальше", - рассказал Михаил Клевец.

В сельхозпредприятии "Слободское имени Ленина" все экипажи укомплектованы. В поле с восхода солнца и до заката. На уборочной время - деньги, механизаторы не упускают каждый погожий день. При сохранении взятых темпов до финиша несколько дней.

"Из 250 га озимого рапса уже убрано 140 га. Намолочено почти 500 т, средняя урожайность по хозяйству составляет порядка 30 ц/га", - рассказал главный агроном КСУП "Слободское имени Ленина" Виталий Астапенко.

Хозяйства работают на результат, не допуская потерь, учитываются погодные условия и влажность почвы. Озимый рапс - культура капризная, но и высокорентабельная. Часть урожая идет на масло для пищевых целей, жмых и шрот - на комбикормовую промышленность для обеспечения белком животноводства. По итогам уборочной Гомельская область стремится получить около 100 тыс. т рапса. Параллельно с уборочной страдой регион уже готовится к будущей посевной.

"Фактически в августе будем высевать 69 тыс. га озимого рапса. Ну и дальше все зерновые культуры, которых в целом 320 тыс. Идет накопление удобрений. Калийные под рапс уже накоплены. Мы должны полностью в технологические сроки посеять, обеспечить минеральными удобрениями, произвести защиту", - заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

На полях Минской области на финишной прямой находится уборка озимого ячменя. Общий намолот этой культуры в регионе превысил 180 тыс. т. В агрокомплексе "Марково" 6 бригад Молодечненского районного агросервиса обрабатывают последние гектары зерновых культур. В этом году урожайность озимого ячменя в хозяйстве почти 47 ц/га. Совсем скоро дозреет и озимый рапс.

Погода на качестве зерна не скажется, уверены в хозяйстве. На зерносушильном комплексе несколько лет назад была проведена реконструкция. Мощности оборудования достаточно для переработки 40 т зерна в час.

Параллельно с уборкой и переработкой зерновых хозяйства Беларуси работают со льном. Культура хрупкая, поэтому требует от аграриев особого мастерства. На полях предприятия "Кормален" в уборке задействованы 27 машин. Штат механизаторов тоже укомплектован. После теребления лен должен отдохнуть, чтобы набраться силы. От этого этапа зависит прочность и мягкость волокна.