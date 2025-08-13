Все больше людей доверяют нейросетям как психологам

Современные технологии сделали жизнь человека проще и удобнее, предоставляя быстрый доступ к информации. Но все больше молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет обращаются к нейросетям за поддержкой и советом, видя в них друзей и даже психологов.

Важно помнить: чат-боты могут только выслушать, а настоящую помощь окажет только квалифицированный специалист.

Ирина Дубкова, психолог:

"Участились случаи, когда человек приходит уже с поставленным искусственным интеллектом диагнозом. Очень часто он не совпадает с реальной проблемой человека. Только психолог может прочувствовать те эмоции, которые испытывает человек, когда обозначает свои проблемы".

Прежде чем делиться сокровенным с чат-ботом, нужно помнить о безопасности своих данных. Многие пользователи уверены в полной конфиденциальности, однако большинство платформ сохраняют информацию для обучения алгоритмов, что может привести к утечке личных данных.

Антон Тростянко, руководитель центра кибербезопасности:

"Важно понимать, что все данные, которые вы передаете платформе, хранятся там же. Никто не знает, у кого есть к ним доступ и кто их обрабатывает".