Встреча Трампа и Путина откладывается - аналитик БИСИ рассказал, как это отразится на переговорах

Переговоры, на которые в конце этой недели в столицу Венгрии должны были прибыть российский и американский президенты, откладываются по датам. Как это отразится на подготовке к переговорам, в студии "Первого информационного" рассказал Анатолий Бояшов, аналитик Белорусского института стратегических исследований.

Он уверен, что откладывание сроков отразится положительно, потому что встреча подобного уровня должна быть результативной.

"Мы помним, как после встречи на Аляске западные СМИ упражнялись в том, чтобы решить, кто все-таки оказался главным победителем. Трамп или Путин. И всячески спекулировали на том, кто же все-таки победитель, для того, чтобы спровоцировать стороны, чтобы подтолкнуть их уйти вообще от переговоров. Чтобы привести этот переговорный трек в состязательное русло, - отметил Бояшов. - Сейчас встреча прорабатывается, об этом заявила российская сторона. Мы видим со своей стороны, что встреча наполняется новыми смыслами, не только Украины. Это широкое взаимодействие в области экономики, различные якобы контролируемые сливы о том, что будет обсуждаться, работа совместная в Арктике, возврат американских финансистов в российские корпорации и громкий проект, связанный с тоннелем между Чукоткой и Аляской".

По его словам, это все говорит о том, что американская и российская повестка двусторонних отношений расширяется: с одной стороны может оттенить Украину, а с другой - может позволить двум державам договориться по каким-то другим отраслям.