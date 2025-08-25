3.70 BYN
Вступительная кампания - 2025: завершается прием документов в колледжи
Приемная кампания на уровень профессионально-технического образования завершается в Беларуси.
В 2025 году вступительная кампания проходит в более чем 150 учреждениях профессионально-технического профиля. Наибольшее количество мест выделено на специальностях инженерной, обрабатывающей и строительной отрасли.
Анна Бойко, директор Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко:
"Важно отметить, что ребята, которые будут обучаться на строительном направлении, будут проходить производственное обучение, практику на предприятиях, у них будет оплачиваемая практика. Всегда наши базовые организации идут навстречу. Достаточно высокие заработные платы у ребят. Спецодежда выдается бесплатно, когда они к нам приходят в учреждения образования. Мы ребят заселяем в общежития, если нуждаются, они обеспечиваются горячим питанием обязательно. В нашем колледже для ребят с 1 сентября будет открыта новая спортивная комфортабельная площадка".
В этом году по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко срок обучения большинству специальностей сократили до 3 - 3,5 лет. Это позволит ребятам со средним специальным образованием за более короткий срок получить высшее образование.