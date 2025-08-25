Вступительная кампания - 2025: завершается прием документов в колледжи

"Важно отметить, что ребята, которые будут обучаться на строительном направлении, будут проходить производственное обучение, практику на предприятиях, у них будет оплачиваемая практика. Всегда наши базовые организации идут навстречу. Достаточно высокие заработные платы у ребят. Спецодежда выдается бесплатно, когда они к нам приходят в учреждения образования. Мы ребят заселяем в общежития, если нуждаются, они обеспечиваются горячим питанием обязательно. В нашем колледже для ребят с 1 сентября будет открыта новая спортивная комфортабельная площадка".