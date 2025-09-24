3.63 BYN
Выдержанный в светлых тонах: каким будем путепровод на проспекте Независимости
Разобрать главный путепровод Минска по деталям и собрать заново. Со своей задачей минские специалисты справляются на отлично с опережением темпов проведения работ.
Основная конструкция мостового сооружения на пересечении проспекта Независимости и улицы Московской собрана, сейчас занимаются декором и обустройством прилегающих территорий. Путепроводу еще необходимо пройти ряд проверок, и после этого можно будет запускать трафик Минска через центр города в привычное русло.
Новые узоры и внешний вид приобретает путепровод на проспекте Независимости. Он выдержан в пастельных тонах, чтобы соответствовать общей архитектуре центра города. И таким мы будем наблюдать его еще ближайшие несколько десятков лет.
Путепровод обновлен полностью и фактически возведен с нуля. Опоры и перекрытия из нового материала. Прочность каркаса повысилась в разы, чтобы соответствовать нагрузкам. Появится новая диодная иллюминация, строители как раз завершают ее монтаж. А вот количество полос осталось прежним - по две в каждом направлении.
Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":
"Заканчиваются основные работы по устройству тротуаров, окраске, штукатурке подпорных стен, установлены мачты наружного освещения, заканчивается монтаж светильников. Далее приступаем к бетонированию центрального металлического пролетного строения. Планируем за октябрь выполнить бетонирование и устройство слоев покрытия асфальтобетона с последующим окончанием работ по благоустройству перильного ограждения, наружного освещения и пешеходных частей самого пролетного строения".
Уникальность этой стройки заключается в применении сложных технологий. Роботизированные сварочные комплексы заменяли здесь человека для повышения точности работ. Строители впервые в Минске применили метод надвижки центрального пролетного строения. А еще контроль за состоянием объекта теперь будут вести онлайн, благодаря датчикам в опорах.
Сергей Панев также добавил, что ведущиеся работы через реку Свислочь и улице Голодеда тоже в ближайший месяц будут закончены. Планируется, что там движение откроется в ноябре. Далее развернут работы на одном из объектов третьего кольца (путепровод над железной дорогой от улицы Колесникова до улицы Тимирязева), где более высокая проектная готовность. "Мы планируем в конце 2025 года начать строительство данного объекта", - сказал директор ГП "Гордорстрой".
А на проспекте Независимости становится все меньше заграждений на пути в центр города, а это значит, что совсем скоро минчан ждет масштабное открытие. Строителям осталось лишь дошлифовать последние моменты, а самому путепроводу пройти все необходимые технические проверки.