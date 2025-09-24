Выдержанный в светлых тонах: каким будем путепровод на проспекте Независимости

Разобрать главный путепровод Минска по деталям и собрать заново. Со своей задачей минские специалисты справляются на отлично с опережением темпов проведения работ.

Основная конструкция мостового сооружения на пересечении проспекта Независимости и улицы Московской собрана, сейчас занимаются декором и обустройством прилегающих территорий. Путепроводу еще необходимо пройти ряд проверок, и после этого можно будет запускать трафик Минска через центр города в привычное русло.

Новые узоры и внешний вид приобретает путепровод на проспекте Независимости. Он выдержан в пастельных тонах, чтобы соответствовать общей архитектуре центра города. И таким мы будем наблюдать его еще ближайшие несколько десятков лет.

узоры на мосту на проспекте независимости в минске news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677da874-63e6-4ca1-9479-5d16efdd67fb/conversions/a0350806-0284-49e6-a1bf-5a24fcb41913-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677da874-63e6-4ca1-9479-5d16efdd67fb/conversions/a0350806-0284-49e6-a1bf-5a24fcb41913-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677da874-63e6-4ca1-9479-5d16efdd67fb/conversions/a0350806-0284-49e6-a1bf-5a24fcb41913-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/677da874-63e6-4ca1-9479-5d16efdd67fb/conversions/a0350806-0284-49e6-a1bf-5a24fcb41913-xl-___webp_1920.webp 1920w

Путепровод обновлен полностью и фактически возведен с нуля. Опоры и перекрытия из нового материала. Прочность каркаса повысилась в разы, чтобы соответствовать нагрузкам. Появится новая диодная иллюминация, строители как раз завершают ее монтаж. А вот количество полос осталось прежним - по две в каждом направлении.

Сергей Панев, директор ГП "Гордорстрой":

"Заканчиваются основные работы по устройству тротуаров, окраске, штукатурке подпорных стен, установлены мачты наружного освещения, заканчивается монтаж светильников. Далее приступаем к бетонированию центрального металлического пролетного строения. Планируем за октябрь выполнить бетонирование и устройство слоев покрытия асфальтобетона с последующим окончанием работ по благоустройству перильного ограждения, наружного освещения и пешеходных частей самого пролетного строения".

Сергей Панев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8c50c62-7744-4099-be58-0a9b47b39c6d/conversions/175e984a-8110-4036-aca9-6589f2c2bce2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8c50c62-7744-4099-be58-0a9b47b39c6d/conversions/175e984a-8110-4036-aca9-6589f2c2bce2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8c50c62-7744-4099-be58-0a9b47b39c6d/conversions/175e984a-8110-4036-aca9-6589f2c2bce2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8c50c62-7744-4099-be58-0a9b47b39c6d/conversions/175e984a-8110-4036-aca9-6589f2c2bce2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уникальность этой стройки заключается в применении сложных технологий. Роботизированные сварочные комплексы заменяли здесь человека для повышения точности работ. Строители впервые в Минске применили метод надвижки центрального пролетного строения. А еще контроль за состоянием объекта теперь будут вести онлайн, благодаря датчикам в опорах.

Сергей Панев также добавил, что ведущиеся работы через реку Свислочь и улице Голодеда тоже в ближайший месяц будут закончены. Планируется, что там движение откроется в ноябре. Далее развернут работы на одном из объектов третьего кольца (путепровод над железной дорогой от улицы Колесникова до улицы Тимирязева), где более высокая проектная готовность. "Мы планируем в конце 2025 года начать строительство данного объекта", - сказал директор ГП "Гордорстрой".