"Я мечтала об этом 3 года" - белоруска с третьей попытки добилась возвращения домой без ареста

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Среди белорусов есть те, кто уехал заграницу, совершив ошибку, а вернуться боится. Кто-то писал оскорбительные комментарии в адрес власти и силового блока. Кто-то выходил на несанкционированные марши, идя за толпой и руководствуясь стадным инстинктом.

Впоследствии эти граждане страны уехали за границу. Однако тоска по Беларуси, по родным начала многих из них разрушать изнутри. Они начали искать возможность легально вернуться домой, загладив свою вину и раскаявшись. Одной из таких стала вернувшаяся при содействии комиссии по возвращению беглых Юлия Демосюк.

Наталья Демосюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee62350-9ad8-4384-8df5-b89610e4b7d4/conversions/367be1d3-1736-494b-b0dd-3a3e29ca50fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee62350-9ad8-4384-8df5-b89610e4b7d4/conversions/367be1d3-1736-494b-b0dd-3a3e29ca50fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee62350-9ad8-4384-8df5-b89610e4b7d4/conversions/367be1d3-1736-494b-b0dd-3a3e29ca50fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bee62350-9ad8-4384-8df5-b89610e4b7d4/conversions/367be1d3-1736-494b-b0dd-3a3e29ca50fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ее мать Наталья не видела дочь более 3 лет. "В 2022 году она поехала отдыхать, а потом пришли ее разыскивать. Мы думали, что, может, спутали. А потом оказалось, что ее разыскивают за комментарии. Но она уже тогда не поехала назад в Минск, а осталась там, в Грузии", - вспоминает Наталья Демосюк.

Наталья Дмитриевна, когда поддержала дочь с обращением в комиссию, думала и о внуке, который растет без нее. А она становится все старше. И это расстояние в общении нужно преодолеть сейчас, чтобы завтра не было поздно.

Владимир Демосюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb072891-ccf8-4437-a798-3e926b6385c5/conversions/03bbe5b8-f269-422d-8d54-54a84368e8dd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb072891-ccf8-4437-a798-3e926b6385c5/conversions/03bbe5b8-f269-422d-8d54-54a84368e8dd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb072891-ccf8-4437-a798-3e926b6385c5/conversions/03bbe5b8-f269-422d-8d54-54a84368e8dd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb072891-ccf8-4437-a798-3e926b6385c5/conversions/03bbe5b8-f269-422d-8d54-54a84368e8dd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Демосюк, отец Юлии Демосюк:

"Маша уехала, и все. Иногда по телефону общались. Сейчас хоть увижу ее вживую, с внуком погулять можно, на рыбалку сходить, на дачу съездить. Хочется, конечно. Скорее бы уже приехали".

Отцовское сердце болело. Как мужчина Владимир Владимирович сохранял стойкость духа, но выдавала и дрожь в голосе, и намокшие глаза.

Комиссия по рассмотрению обращений граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений трижды рассматривала заявление Юлии Демосюк. Первые два ответа предупреждали об аресте по прибытии в Беларусь. Однако настойчивость девушки и надежда на сочувствие и гуманность, ее раскаяние, борьба за нее родных в третий раз позволили комиссии дать положительный ответ: ареста не будет. Но родители не верили до конца.

Уже в ночь с 30 апреля на 1 мая родители Юлии Демосюк из Минска приехали на пункт пропуска "Брест", чтобы хотя бы на 4 ч ускорить встречу с дочерью и внуком.

Встреча была трепетной, без слез не обошлось.

Я мечтала об этом все 3 года, которых меня тут не было. Все эти 3 года я мечтала увидеть табличку "Республика Беларусь". Юлия Демосюк

Юлия утверждает, что даже не помнила, как писала тот самый комментарий, за который ее разыскивали.

"Вы знаете, что я думаю? Это было в 2020 году, как на той же Украине. Мозги промыли, и люди стали не своими мозгами думать. И она попала под такое влияние. Интернет, интернет, интернет. Ее сбили, как говорится, с пути истинного", - считает Наталья.

Приезду в Беларусь был очень рад сын Юлии. "По детям больше всего видна вот эта искренность, он вообще, мне кажется, тут сейчас кайфует. Говорит: "Мама, тут все говорят на русском языке". У меня, кстати, тоже это. Я слышу русский язык и думаю, господи, я дома, я слышу нормальную речь. И он настолько счастлив быть тут. Он встретился со своими друзьями, с которыми в сад ходил. Прямо бежал к ним", - заметила Юлия.

Юлия Демосюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68649454-e3fd-48f9-824d-1a4c369bd74a/conversions/8aef228e-0294-4ffc-9ca7-d16dfe7854a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68649454-e3fd-48f9-824d-1a4c369bd74a/conversions/8aef228e-0294-4ffc-9ca7-d16dfe7854a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68649454-e3fd-48f9-824d-1a4c369bd74a/conversions/8aef228e-0294-4ffc-9ca7-d16dfe7854a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/68649454-e3fd-48f9-824d-1a4c369bd74a/conversions/8aef228e-0294-4ffc-9ca7-d16dfe7854a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юлия Демосюк:

"Очень красиво. Я себя сдерживаю, как могу. Спасибо всем, что я сюда вернулась. Я очень благодарна всем, кто принимал в этом участие, и всем, кто помогли мне это сделать".