Журналист, директор и главный редактор независимого финского информационного агентства UMV-LEHTI Янус Путконен - один из тех европейцев, кто приехал в Донбасс и на протяжении длительного времени живет там.

Когда он, начиная с 2013 года, начал высказывать свою позицию у себя на родине и вообще в Евросоюзе, его восприняли как инородный элемент. Изменилось ли что-то сейчас в Финляндии, есть ли надежда на то, что Запад может повернуться лицом к позиции России и помочь прекратить длительную войну в Украине, на эти вопросы Янус ответил в "Актуальном интервью".

Правда - главная защита народа Донбасса, русского мира и мира во всем мире.

Журналист выразил сожаление, что западная элита, которая продвигает повестку единого мирового правительства, глобализации и стремления захватить мир, а где Россия, наоборот, твердо стоит на защите своей конституции и прав своего народа, выступает против самой идеи многополярного мира, создает ложь, чтобы спровоцировать войны и расширить свое влияние.

"Эту агрессивную стратегию расширения Запад использует со времен Второй мировой войны, поэтому очень трудно представить, что безумие прекратится. Его нужно остановить, потому что оно само по себе не остановится. Только страх заставляет их колебаться и менять идеи. Страх - то, что движет ими вперед, потому что западный образ мышления полностью основан на пропаганде, основанный на страхе. Все дело в страхе, подпитывании его и противостоянии ему. А когда ты выступаешь против искусственного страха, то на самом деле нет причины бояться. Россия ничего не сделала, что было бы основной причиной для какого-либо страха. И это факт", - рассказал финский журналист.

Янус Путконен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0409b6c0-0c96-4933-99ce-d538fd13e2d0/conversions/2de2b664-1644-43ab-b2a7-95c7cdc953c8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0409b6c0-0c96-4933-99ce-d538fd13e2d0/conversions/2de2b664-1644-43ab-b2a7-95c7cdc953c8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0409b6c0-0c96-4933-99ce-d538fd13e2d0/conversions/2de2b664-1644-43ab-b2a7-95c7cdc953c8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0409b6c0-0c96-4933-99ce-d538fd13e2d0/conversions/2de2b664-1644-43ab-b2a7-95c7cdc953c8-xl-___webp_1920.webp 1920w Янус Путконен

И, уверен главный редактор независимого финского информагентства UMV-LEHTI, только признав это, может возникнуть возможность для конструктивного обсуждения, поскольку администрация президента США Дональда Трампа показала, что есть понимание истины и воля признать реальность. "Но, к сожалению, большинство западной политической и финансовой элиты все еще продвигают старые неофашистские планы - проект нового американского века и нового мирового порядка", - заявил Янус Путконен.