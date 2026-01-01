Ярмарка, хоровод и песни - Новый год встретили в Витебске

Эпицентром народных гуляний в Витебске стала площадь Победы. Рядом с главной елкой области жители и гости города катались на коньках, водили хороводы и вместе с артистами исполняли новогодние песни.

Рядом с концертной площадкой разместилась ярмарка ремесленников, фудкорты, аттракционы и десятки сверкающих фотозон. А ровно в два часа ярких красок городу на Западной Двине добавил фейерверк.