Ярмарка, хоровод и песни - Новый год встретили в Витебске
Автор:Редакция news.by
Эпицентром народных гуляний в Витебске стала площадь Победы. Рядом с главной елкой области жители и гости города катались на коньках, водили хороводы и вместе с артистами исполняли новогодние песни.
Рядом с концертной площадкой разместилась ярмарка ремесленников, фудкорты, аттракционы и десятки сверкающих фотозон. А ровно в два часа ярких красок городу на Западной Двине добавил фейерверк.
В самую волшебную ночь в году праздничные локации развернулись не только в центре, но и в микрорайонах Витебска. Спортивные игры, танцы, конкурсы и интерактивы ожидают жителей областного центра и на больших выходных.