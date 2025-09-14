Яцек рассказал, почему Польше нужно накалить обстановку

Это просто продление русофобской политики, считает эксперт. "Политика, которая определяется либералами из Вашингтона раньше и либералами, которые рулят в Брюсселе. И это не изменится. А сегодня дополнительно есть необходимость накалить обстановку, потому что есть много внутренних проблем в Польше. И надо как-то закрыть эти вопросы, отвлечь внимание, создать другие проблемы, чтобы общество перестало думать, что огромные цены на энергию, повышение цен на продукты питания идет катастрофическими темпами, что проблемы с системой здравоохранения, на которую у государства не хватает денег", - пояснил политолог.

"Вторая сила - это лоббисты военных концернов, которые сейчас зарабатывают миллиарды по всей Европе, - отметил он. - Тут есть и американские концерны, и, конечно, и европейские концерны, которые вдруг стали зарабатывать на 100, 200, 300 процентов больше, чем раньше. И они лоббируют у еврочиновников и у польских политиков определенные действия, чтобы как можно больше потратить денег в принципе, впустую, потому что многие из этих заказов ни к чему не пригодны. Но чтобы создать условия такого маркетинга, надо создать определенную обстановку. И тут вот одна из этих путей к этому обострению обстановки между Польшей и Беларусью".