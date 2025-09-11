3.64 BYN
Яцек: Закрытие польской границы носит исключительно политический характер
Закрытие польской границы носит дестабилизирующий характер и служит отвлечением внимания от становления многополярного мира. Эксперты поделились своим мнением о сложившейся ситуации на границе.
Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):
"Мы видим попытки эскалации и провокации, которые, к сожалению, носят деструктивный характер. Фактически создается casus belli в надежде, что Россия поддастся на это или произойдет что-то еще, что позволит задействовать механизмы возврата к тем благоприятным временам до 2022 года, когда они были уверены в возможности нанести стратегическое поражение России и, разумеется, Союзному государству - Республике Беларусь. Беларусь по-прежнему остается для них актуальной темой".
Мы наблюдаем перемещение войск к границе с Беларусью: российские дроны пролетели, а войска двинулись именно к границе Республики Беларусь. На первый взгляд, это кажется нелогичным, но на самом деле все эти действия - элементы единой, согласованной операции, прежде всего информационной.
Ее цель - отвлечь внимание мирового сообщества от других событий: вокруг Катара, Катманду, а также от того, что ШОС и парад в Пекине, как говорится, начали менять мировой порядок. Любой ценой нужно переключить внимание от этих процессов.
Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":
"Это попытка отвлечь внимание от внутренних проблем Польши, потому что сейчас рейтинг польского правительства на рекордно низком уровне - такого не было за последние десять лет. Им нужно как-то переключить внимание избирателей и общества. Если посмотреть на эти учения "Запад", то они проводятся регулярно, и в этом году их масштаб даже меньше, чем в предыдущие годы. Тогда ведь никто границы не закрывал. Так что это, конечно, чисто политическое решение".