Яцек: Закрытие польской границы носит исключительно политический характер

Закрытие польской границы носит дестабилизирующий характер и служит отвлечением внимания от становления многополярного мира. Эксперты поделились своим мнением о сложившейся ситуации на границе.

Алексей Леонков, военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" (Россия):

"Мы видим попытки эскалации и провокации, которые, к сожалению, носят деструктивный характер. Фактически создается casus belli в надежде, что Россия поддастся на это или произойдет что-то еще, что позволит задействовать механизмы возврата к тем благоприятным временам до 2022 года, когда они были уверены в возможности нанести стратегическое поражение России и, разумеется, Союзному государству - Республике Беларусь. Беларусь по-прежнему остается для них актуальной темой".

Мы наблюдаем перемещение войск к границе с Беларусью: российские дроны пролетели, а войска двинулись именно к границе Республики Беларусь. На первый взгляд, это кажется нелогичным, но на самом деле все эти действия - элементы единой, согласованной операции, прежде всего информационной.



Ее цель - отвлечь внимание мирового сообщества от других событий: вокруг Катара, Катманду, а также от того, что ШОС и парад в Пекине, как говорится, начали менять мировой порядок. Любой ценой нужно переключить внимание от этих процессов.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша - Восток":