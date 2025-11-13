YOUTUBE будет ограничивать больше контента по возрасту

YOUTUBE введет новые возрастные ограничения для контента, связанного с насилием в играх и онлайн-казино. Обновление начнет работать 17 ноября по всему миру и коснется пользователей младше 18 лет и тех, кто не прошел процесс авторизации. Возраст пользователей будет подтверждаться по данным аккаунта, с которого был выполнен вход.

Нововведения направлены на снижение рисков, с которыми сталкиваются несовершеннолетние: от опасных трендов до контактов с мошенниками.

Игорь Жаборовский, родитель:

"Мы же ограничиваем детей в реальной жизни от каких-либо опасных вещей, с которыми они могут столкнуться. Точно также и в интернете - это такой же мир, он хоть и называется виртуальным, но сегодня это такой же мир, только опасности в нем еще больше, и оставлять детей одних наедине с этой опасностью мы не имеем права".