Юбилейную экскурсию провели во Дворце Независимости для работников "Белтелекома"

Юбилейная экскурсия прошла во Дворце Независимости. Ровно 10 лет назад - 22 июля 2015 года - архитектурный символ белорусской государственности распахнул свои двери для всех.

Инициатива главы государства получила продолжение, и теперь визиты во дворец стали хорошей традицией. Сложно назвать точное количество посетителей за 10 лет - их тысячи.

Только за 2024 год оригинальные интерьеры Дворца Независимости воочию увидели около 8 тыс. гостей.

Юбилейную экскурсию провели 22 июля для "связистов" - сотрудников РУП "Белтелеком", ведущего оператора по предоставлению услуг электросвязи в стране.

Участники юбилейной экскурсии во Дворце Независимости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c723b3bd-d500-4c65-a8bb-257f98592143/conversions/e13e17c2-ace5-4839-8e54-6f433613ff0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c723b3bd-d500-4c65-a8bb-257f98592143/conversions/e13e17c2-ace5-4839-8e54-6f433613ff0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c723b3bd-d500-4c65-a8bb-257f98592143/conversions/e13e17c2-ace5-4839-8e54-6f433613ff0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c723b3bd-d500-4c65-a8bb-257f98592143/conversions/e13e17c2-ace5-4839-8e54-6f433613ff0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Маршрут начался символично с самого большого зала - торжественных церемоний. Именно "Белтелеком" обеспечивает техническое сопровождение мероприятий с участием Президента: дает качественный звук, организовывает работу пресс-центров и каналов связи для телетрансляций.

Алексей Санцевич, помощник гендиректора РУП "Белтелеком":

"Здесь можно проводить не только переговоры, но и музыкальные торжества. Мне есть с чем сравнивать, я был в других подобных зданиях, но у нас лучше".

Инженеры, администраторы, специалисты, начальники зональных узлов электросвязи, руководители филиалов, идеологи, молодые работники предприятия со всей Беларуси посетили большую часть рабочих залов главы государства. У каждого индивидуальный дизайн. Но главная черта любого из помещений Дворца Независимости - это белорусские мотивы, орнаменты и материалы. Дворец сделан белорусами для белорусов.