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Юбилейную экскурсию провели во Дворце Независимости для работников "Белтелекома"
Юбилейная экскурсия прошла во Дворце Независимости. Ровно 10 лет назад - 22 июля 2015 года - архитектурный символ белорусской государственности распахнул свои двери для всех.
Инициатива главы государства получила продолжение, и теперь визиты во дворец стали хорошей традицией. Сложно назвать точное количество посетителей за 10 лет - их тысячи.
Только за 2024 год оригинальные интерьеры Дворца Независимости воочию увидели около 8 тыс. гостей.
Юбилейную экскурсию провели 22 июля для "связистов" - сотрудников РУП "Белтелеком", ведущего оператора по предоставлению услуг электросвязи в стране.
Маршрут начался символично с самого большого зала - торжественных церемоний. Именно "Белтелеком" обеспечивает техническое сопровождение мероприятий с участием Президента: дает качественный звук, организовывает работу пресс-центров и каналов связи для телетрансляций.
Алексей Санцевич, помощник гендиректора РУП "Белтелеком":
"Здесь можно проводить не только переговоры, но и музыкальные торжества. Мне есть с чем сравнивать, я был в других подобных зданиях, но у нас лучше".
Инженеры, администраторы, специалисты, начальники зональных узлов электросвязи, руководители филиалов, идеологи, молодые работники предприятия со всей Беларуси посетили большую часть рабочих залов главы государства. У каждого индивидуальный дизайн. Но главная черта любого из помещений Дворца Независимости - это белорусские мотивы, орнаменты и материалы. Дворец сделан белорусами для белорусов.
Не обошлось и без традиционного фотографирования в зале "Беларусь". Именно здесь глава государства вручает высшие государственные награды. Согласно примете, если сделать фото в этом зале, то вполне реально вернуться во Дворец Независимости уже за орденами, погонами и новыми заслуженными статусами.