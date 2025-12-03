Юлия Абухович считает, что обыски Ермака проводятся для ослабления Зеленского

Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/920f68bb-dd45-43ac-97ca-6d7a7f8f530d/conversions/17b64c59-1d51-4982-aa31-2bef76081701-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/920f68bb-dd45-43ac-97ca-6d7a7f8f530d/conversions/17b64c59-1d51-4982-aa31-2bef76081701-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/920f68bb-dd45-43ac-97ca-6d7a7f8f530d/conversions/17b64c59-1d51-4982-aa31-2bef76081701-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/920f68bb-dd45-43ac-97ca-6d7a7f8f530d/conversions/17b64c59-1d51-4982-aa31-2bef76081701-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото ТАСС

Обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, проведенные Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ), рассматриваются экспертами как серьезный удар по позиции Владимира Зеленского. Аналитик Юлия Абухович предполагает, что Ермак стал "пробкой", которую необходимо убрать для доступа к Зеленскому. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Несмотря на отсутствие официального обвинения, эксперты видят в событиях вокруг Ермака попытку организовать его "красивый уход". "Предположительно, это вариант красивого ухода. Якобы лучше сейчас уйти еще даже не по обвинению, а подозрению в коррупции, чем когда начнется аудит уже после окончания войны, когда вылезут все неприглядные дела, которыми занималась администрация. Тогда это будет действительно серьезное обвинение. Кроме коррупции будут еще и обвинения в военных преступлениях", - объяснила эксперт.

Отмечено символическое совпадение в том, что Ермак дал интервью The Atlantic, где заявил, что Зеленский не подпишет отказ от земель, и почти сразу после этого к нему пришли с обысками из НАБУ.

"Ермак на себе замыкал все коммуникации. То есть он как раз был человеком, которого можно сравнить с пробкой в бутылке. Эту пробку надо обязательно вынуть для того, чтобы достучаться до Зеленского, ослабить его максимально. И надавить, чтобы были приняты те предложения, которые выдали Соединенные Штаты, как уже очень многие говорят, явно с подачи Российской Федерации", - отметила Юлия Абухович.