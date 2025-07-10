За 2,5 года около 70 млн рублей вернулись в госбюджет после расследований финансовых преступлений

Департамент финансового мониторинга КГК Республики Беларусь плотно сотрудничает с коллегами из других стран. Каков результат такого информационного обмена, поделился конкретными цифрами в "Актуальном интервью" директор ДФМ Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Захаров.

В целом за историю Департамента финансового мониторинга (а он существует более 20 лет) его сотрудниками налажены контакты со 117 финансовыми разведками мира. Хотя, конечно, каждый год с таким количеством подразделений разведок не взаимодействует. "В год примерно приходится около 40 иностранных финансовых разведок, куда поступают сотни запросов. С одной стороны, Беларусь является инициатором запросов, а с другой, - иностранные подразделения финансовой разведки (ПФР)", - пояснил директор ДФМ.

Основной целью взаимодействия является помощь как сотрудникам разведок внутри Беларуси, так и коллегам за рубежом во вскрытии проблем в экономике, в финансовых транзакциях, в изобличении преступников и взыскание ущерба, причиненного государственным интересам.

"Если говорить о цифрах, то только за последние 2,5 года белорусским специалистам удалось с помощью иностранных финансовых разведок выявить примерно 45 преступлений, а в результате совместных действий с правоохранительными органами в бюджет было перечислено около 70 млн белорусских рублей. Поэтому можно сказать, что работа является довольно эффективной", - заявил Дмитрий Захаров.

Он также добавил, что взаимодействие между иностранными подразделениями финансовых разведок, Департаментом финансового мониторинга и правоохранительными органами Республики Беларусь является комплексным и конструктивным.

Глава ДФМ рассказал, что недавно белорусская разведка зафиксировала отгрузку высоколиквидной продукции за границу. Это делала одна из крупных государственных компаний страны. Впоследствии выяснилось, что продукция отгружалась по выгодным, даже бросовым ценам ряду аффилированных компаний за рубеж, причем иностранные компании были созданы либо действующими, либо бывшими сотрудниками промышленной компании Беларуси.