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За 2,5 года около 70 млн рублей вернулись в госбюджет после расследований финансовых преступлений
Департамент финансового мониторинга КГК Республики Беларусь плотно сотрудничает с коллегами из других стран. Каков результат такого информационного обмена, поделился конкретными цифрами в "Актуальном интервью" директор ДФМ Комитета госконтроля Беларуси Дмитрий Захаров.
В целом за историю Департамента финансового мониторинга (а он существует более 20 лет) его сотрудниками налажены контакты со 117 финансовыми разведками мира. Хотя, конечно, каждый год с таким количеством подразделений разведок не взаимодействует. "В год примерно приходится около 40 иностранных финансовых разведок, куда поступают сотни запросов. С одной стороны, Беларусь является инициатором запросов, а с другой, - иностранные подразделения финансовой разведки (ПФР)", - пояснил директор ДФМ.
Основной целью взаимодействия является помощь как сотрудникам разведок внутри Беларуси, так и коллегам за рубежом во вскрытии проблем в экономике, в финансовых транзакциях, в изобличении преступников и взыскание ущерба, причиненного государственным интересам.
"Если говорить о цифрах, то только за последние 2,5 года белорусским специалистам удалось с помощью иностранных финансовых разведок выявить примерно 45 преступлений, а в результате совместных действий с правоохранительными органами в бюджет было перечислено около 70 млн белорусских рублей. Поэтому можно сказать, что работа является довольно эффективной", - заявил Дмитрий Захаров.
Он также добавил, что взаимодействие между иностранными подразделениями финансовых разведок, Департаментом финансового мониторинга и правоохранительными органами Республики Беларусь является комплексным и конструктивным.
По итогам работы правоохранительных органов стало известно, что по такой налаженной бизнес-схеме люди получали откаты и незаконные вознаграждения. В результате был возбужден ряд уголовных дел, а участники преступной схемы привлечены к ответственности.