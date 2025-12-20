"За духовное возрождение": премии удостоены авторы проекта Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас"

Президент Беларуси присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства.

В числе обладателей премий "За духовное возрождение" коллектив Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви, коллектив ОАО "Белреставрация".



Авторский коллектив в составе художественного руководителя Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской и поэта-песенника Анны Лукашенко удостоен признания за создание и реализацию высокохудожественного патриотического проекта "Каждый третий".



Участковый инспектор майор милиции Виктор Шипков удостоен награды за личный вклад в возрождение, сохранение и популяризацию народного творчества юго-восточной части Гомельского района.

В числе удостоенных высокой награды и сотрудники Белтелерадиокомпании. За создание документально-аналитического цикла телефильмов "Время выбрало нас" премии Президента удостоен авторский коллектив Национальной государственной телерадиокомпании, в составе которого председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный" Глеб Горбатенко и заместитель главного директора "Первого информационного" Ольга Макей.