"За духовное возрождение": премии удостоены авторы проекта Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас"
Президент Беларуси присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства.
В числе обладателей премий "За духовное возрождение" коллектив Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви, коллектив ОАО "Белреставрация".
Авторский коллектив в составе художественного руководителя Молодежного театра эстрады Владиславы Артюковской и поэта-песенника Анны Лукашенко удостоен признания за создание и реализацию высокохудожественного патриотического проекта "Каждый третий".
Участковый инспектор майор милиции Виктор Шипков удостоен награды за личный вклад в возрождение, сохранение и популяризацию народного творчества юго-восточной части Гомельского района.
В числе удостоенных высокой награды и сотрудники Белтелерадиокомпании. За создание документально-аналитического цикла телефильмов "Время выбрало нас" премии Президента удостоен авторский коллектив Национальной государственной телерадиокомпании, в составе которого председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный" Глеб Горбатенко и заместитель главного директора "Первого информационного" Ольга Макей.
Также присуждены 10 спецпремий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Высокой награды удостоены коллективы Национального академического Большого театра оперы и балета, образцового ансамбля танца "Чабарок", Брестского театра кукол, а также лейтенант милиции, солист духового оркестра главного управления внутренних дел Мингорисполкома Анна Благова, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Тамара Жарова и другие.