"За каждой из наград - история самоотверженного труда" - Турчин вручил госнаграды
Автор:Капитолина Зинкевич
Работа на результат - главное кредо тех, кто предан своей стране и делу жизни. Это высоко оценивает государство. 9 октября в столице премьер-министр вручил высокие награды представителям различных сфер деятельности. Медалей "За трудовые заслуги" и Франциска Скорины удостоены более 50 белорусов. Торжественная церемония награждения состоялась во Дворце Республики.
Сила Беларуси - в ее людях. Агропромышленный комплекс, промышленность, образование, культура и спорт. В столице сегодня вручили госнаграды представителям различных сфер.
Передавать знания - особая миссия
Перед поступлением он упорно штудировал учебники биологии. Но у судьбы на Дмитрия Поджигерова были другие планы. Сегодня этот увлеченный географией и минералами мужчина - продолжатель семейной династии - географ в третьем поколении. Педагогический стаж в 24 года не потушил огонь в глазах опытного педагога. Напротив, с каждым днем только подогревает интерес к делу всей жизни.
Дмитрий Поджигеров, учитель географии Могилевского государственного областного лицея № 1:
"Люблю дело за живое общение с детьми. Заражаюсь искоркой в их глазах. Приятно видеть их успехи, сопереживать им, поддерживать. Я даю возможность вести уроки, если ребенок мотивирован и желает это сделать. Вот в прошлом году мои самые сильные олимпиадники наперебой забирали у меня уроки. Я разрешал им реализовываться, потому что понимал, что для них в будущем это даст возможности на олимпиаде проявить себя".
И работа на результат - главное кредо белорусов, вне зависимости от того, в каких трудовых коллективах сегодня они трудятся, будь-то образование, промышленность или культура.
Елена Богданова, артистка балета Белорусского государственного академического ансамбля "Хорошки":
"Культура всегда представляет нашу страну и показывает, что у нас все спокойно, что у нас красивая страна. Сюда приезжают люди. Когда выезжаешь на гастроли, люди с большим теплом отзываются о нашей стране".
Золотой фонд нашей республики. Не иначе. В списке удостоенных высоких наград - медалей "За трудовые заслуги" и Франциска Скорины - более 5 десятков человек. Это учителя, тренеры, электромонтеры, госслужащие, артисты, директора агрокомбинатов. И каждый - пример честного и добросовестного труда, который и формирует стержень нашей нации.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"За каждой из наград - история самоотверженного труда тех, кто своим примером доказывает, что сила Беларуси - в ее людях. Вы - тот фундамент, та опора, которая делает нашу страну сильной".
За годы суверенного существования Беларусь смогла не только выстроить независимую политическую систему и стабильную экономику. В геополитической нестабильности мы сохранили главное - спокойную и безопасную жизнь людей на своей земле. И процветание страны сегодня - это тоже заслуга простых белорусов.
"Я люблю свою страну, люблю свою работу. Хотя, конечно, эта работа трудная, - признается съемщик длинного волокна производственного участка "Лида" ОАО "Кореличи-Лен" Елена Шушко. - Я работаю на льнозаводе. И горжусь, что дожила до такого часа, что меня наградили. Я вот 42 года прорабоатала на " "Кореличи-Лен", участок Лида".
Владимир Захарчук, руководитель агрокомбината "Туча" (Клецкий район):
"Я отдал сельскому хозяйству 43 года. Из них последние 11 лет работаю руководителем. Эта награда еще больше обязывает и нацеливает на выполнение задач, которые нам ставит Президент и правительство".
Чествовать лучших - наша добрая и давняя традиция. Именно она и отражает всю суть государственной политики Беларуси, где люди - главная ценность.