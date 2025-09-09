За штурвалами комбайнов, на зернотоках - 90 учителей стали участниками уборочной кампании в Беларуси

Массовая жатва зерновых и зернобобовых в Беларуси уже завершена. К жатве по традиции присоединились люди самых разных профессий: медики, сотрудники МЧС, МВД. На помощь аграриям в этом сезоне пришли и педагоги. Лучших из них 9 сентября чествовали на торжественной церемонии.

Более 90 педагогов со всей Беларуси этим летом сменили профессию. Учителя трудились на родной земле, вносили свой вклад в общий каравай и обеспечение продовольственной безопасности страны. Работали за штурвалами комбайнов, на зернотоках, чтобы помочь аграриям в жатве-2025.



За добросовестный труд и высокие достижения в уборочной кампании педагоги-хлеборобы награждены сертификатами Федерации профсоюзов и ценными подарками. Церемония прошла в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.