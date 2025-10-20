Запад продолжает финансировать войну в Украине, несмотря на заявления о нехватке средств news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc5a92de-34c7-4d04-aaab-4a49c3482be5/conversions/4a001876-f9e1-4be1-821a-f24ebbf6775d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несмотря на отдельные заявления о нехватке ресурсов, западные страны продолжают систематически финансировать и вооружать Украину, откладывая перспективы мирных переговоров. Такое мнение высказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Косыгин в "Актуальном интервью".

Эксперт опроверг тезис о снижении западной поддержки Украины. "К сожалению, здесь не совсем так, потому что, несмотря на определенные трудности, как была поставка оружия, так она и продолжалась и продолжается до сих пор. Как была подпитка денежная, финансовая для нужд ВСУ Украины, так она и продолжалась", - заявил он.

Последнее заседание министров обороны стран НАТО подтвердило готовность альянса к дальнейшей поддержке Киева. "32 страны НАТО собрались, большинство выразило желание и инициативу выполнить первоочередные задачи для Украины. Речь шла об оказании финансовой и военной помощи. Где-то около 20 стран поддержали эту инициативу", - констатировал Руслан Косыгин.

При этом по его словам, сохраняется давление на государства, которые пока не приняли окончательного решения: "Глава Пентагона заявил: "за этим столом не должно быть свободных мест". Поэтому мы понимаем, что они будут добиваться того, чтобы реализовать задачи".

Он выразил озабоченность тем, что конфликт продолжает подпитываться: "Мы на сегодняшний день видим, к сожалению, что вот этот конфликт, спровоцированный англосаксами, он продолжается, к сожалению, подпитывается. И те решения, которые принимаются, явно свидетельствуют, что не хотят они завершения этого".

В качестве альтернативы эксперт видит активизацию дипломатических усилий: "Как неоднократно отмечал Президент наш, если так будет продолжаться, то мы подойдем к катастрофе. И нужно остановиться. Надо садиться за стол переговоров, искать точки соприкосновения, которые бы позволили не допустить скатывания к катастрофе".