Запад продолжает финансировать войну в Украине, несмотря на заявления о нехватке средств
Несмотря на отдельные заявления о нехватке ресурсов, западные страны продолжают систематически финансировать и вооружать Украину, откладывая перспективы мирных переговоров. Такое мнение высказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Руслан Косыгин в "Актуальном интервью".
Эксперт опроверг тезис о снижении западной поддержки Украины. "К сожалению, здесь не совсем так, потому что, несмотря на определенные трудности, как была поставка оружия, так она и продолжалась и продолжается до сих пор. Как была подпитка денежная, финансовая для нужд ВСУ Украины, так она и продолжалась", - заявил он.
Последнее заседание министров обороны стран НАТО подтвердило готовность альянса к дальнейшей поддержке Киева. "32 страны НАТО собрались, большинство выразило желание и инициативу выполнить первоочередные задачи для Украины. Речь шла об оказании финансовой и военной помощи. Где-то около 20 стран поддержали эту инициативу", - констатировал Руслан Косыгин.
При этом по его словам, сохраняется давление на государства, которые пока не приняли окончательного решения: "Глава Пентагона заявил: "за этим столом не должно быть свободных мест". Поэтому мы понимаем, что они будут добиваться того, чтобы реализовать задачи".
Он выразил озабоченность тем, что конфликт продолжает подпитываться: "Мы на сегодняшний день видим, к сожалению, что вот этот конфликт, спровоцированный англосаксами, он продолжается, к сожалению, подпитывается. И те решения, которые принимаются, явно свидетельствуют, что не хотят они завершения этого".
В качестве альтернативы эксперт видит активизацию дипломатических усилий: "Как неоднократно отмечал Президент наш, если так будет продолжаться, то мы подойдем к катастрофе. И нужно остановиться. Надо садиться за стол переговоров, искать точки соприкосновения, которые бы позволили не допустить скатывания к катастрофе".
Предстоящая III Минская конференция по евразийской безопасности, по его мнению, станет важной площадкой для обсуждения путей к миру. Этот вопрос, как подчеркнул эксперт, имеет принципиальное значение не только для региональной, но и для глобальной безопасности.