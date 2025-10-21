Защита персональных данных: что нужно знать представителям бизнеса, рассказали в Минске

С начала года в Беларуси зафиксировано более 20 случаев нарушения систем защиты персональных данных граждан. В Сеть утекли данные более 285 тыс. человек. Ответственность за охрану уникальной информации несут субъекты малого и среднего бизнеса. Как выбрать правильный механизм технической защиты данных, как оптимально их хранить и чему стоит обучить своих сотрудников, рассказали на специальном бизнес-интенсиве.

Нина Никонорова, директор онлайн-сервиса по управлению бизнесом: "В первую очередь это мера технической защиты информации, которую вы планируете сохранить в вашей системе. Здесь речь идет не только о информационных историях безопасности, связанных с самим продуктом, таких, как двухфакторная аутентификация, ролевой доступ к продукту, но и о циклах разработки. То есть мы делаем шаг назад и смотрим, как и насколько безопасно разрабатывался продукт на этапе его создания".

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси: "Был организован в 2024 году цикл мероприятий, направленных на представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Такие мероприятия состоялись во всех областных центрах, и в Минске проходит завершающий этап. Собираются представители не только коммерческой сферы, но мероприятие вызвало интерес также у общественных организаций, представителей государственных структур. Мы поделимся опытом, наработанным за эти годы".